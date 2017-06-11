Топ-менеджера «Роснано» отправили в СИЗО

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО Андрея Горькова, управляющего директора по инвестиционной деятельности компании «Роснано». Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщает ТАСС.

Топ-менеджер корпорации пробудет под стражей до 9 августа.

Ранее 11 июня следователь ходатайствовал об аресте Горькова, мотивируя это тем, что, находясь на свободе, он может скрыться или уничтожить доказательства. Сам обвиняемый своей вины не признает.

Горькова задержали в Москве 10 июня. Он обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (часть 2 статьи 201 УК РФ). По версии следствия, с 2011 по 2013 год он размещал средства «Роснано» в Смоленском банке (в объемах от 460 до 740 миллионов рублей), оформляя их как расчетно-кассовое обслуживание. Однако сотрудники правоохранительных органов полагают, что делалось это для финансирования деятельности финансовой организации.

Смоленский банк лишился лицензии в декабре 2014 года, в результате чего «Роснано» потеряло 738 миллионов рублей. При этом накануне отзыва лицензии из банка в пользу брата Горькова, Евгения, были выведены активы — объекты недвижимости стоимостью около 400 миллионов рублей, утверждает следствие.

При этом защита Горькова заявляет об отсутствии многомиллионного ущерба «Роснано» от деятельности топ-менеджера, поскольку Смоленский банк незадолго до отзыва лицензии передал корпорации крупные активы.

