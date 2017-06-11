Силовые структуры
 

Брат топ-менеджера «Роснано» Горькова объявлен в розыск

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Стенд «Роснано» на VI Петербургском международном газовом форуме.
Стенд «Роснано» на VI Петербургском международном газовом форуме.

В розыск объявлен Евгений Горьков, брат управляющего директора по инвестиционной деятельности «Роснано» Андрея Горькова, задержанного по делу о злоупотреблении служебными полномочиями. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщает РИА Новости.

«Дело оперативно-разыскной деятельности в отношении Евгения Горькова, подписанное заместителем главы ГУЭБиПК МВД России — это ваш брат, я так понимаю, — из которого следует, что по месту регистрации его обнаружить не удалось», — заявила судья Елена Ленская, перечисляя материалы дела на слушаниях о выборе меры пресечения для Андрея Горькова.

Ранее 11 июня в Басманном суде началось заседание, на котором следствие просит заключить Горькова под стражу. Ходатайство было удовлетворено.

Андрею Горькову предъявлено обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (часть 2 статьи 201 УК РФ). По версии следствия, в 2011-2013 годах он размещал средства «Роснано» в Смоленском банке (в объемах от 460 до 740 миллионов рублей), оформляя их как расчетно-кассовое обслуживание. Однако сотрудники правоохранительных органов полагают, что это делалось для финансирования деятельности банка.

Смоленский банк лишился лицензии в декабре 2014 года, в результате чего «Роснано» потеряло 738 миллионов рублей. При этом, как утверждает следствие, накануне отзыва лицензии из банка в пользу Евгения Горькова были выведены активы — объекты недвижимости стоимостью около 400 миллионов рублей.

Защита Горькова отрицает нанесение «Роснано» ущерба от действий Горькова, поскольку Смоленский банк незадолго до отзыва лицензии передал корпорации крупные активы.

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