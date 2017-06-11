В «Роснано» прокомментировали арест топ-менеджера Горькова

В «Роснано» сочли недостаточной представленную им информацию по поводу причастности топ-менеджера Андрея Горькова к злоупотреблению служебными полномочиями, нанесшему компании ущерб на 700 миллионов рублей. Об этом в воскресенье, 11 июня, ТАСС сообщил представляющий интересы корпорации адвокат Александр Аснис.

«Также "Роснано" считает избыточной избранную ему меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказал юрист, отметив, что компания пока официально не признана потерпевшей стороной по делу.

Ранее 11 июня Басманный суд Москвы отправил Горькова в СИЗО до 9 августа. Кроме того, в розыск был объявлен его брат Евгений.

Андрею Горькову предъявлено обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (часть 2 статьи 201 УК РФ). По версии следствия, с 2011 по 2013 год он размещал средства «Роснано» в Смоленском банке (в объемах от 460 до 740 миллионов рублей), оформляя их как расчетно-кассовое обслуживание. Однако сотрудники правоохранительных органов полагают, что это делалось для финансирования деятельности банка.

Смоленский банк лишился лицензии в декабре 2014 года, в результате чего «Роснано» потеряло 738 миллионов рублей. При этом, как утверждает следствие, накануне отзыва лицензии из банка в пользу Евгения Горькова были выведены активы — объекты недвижимости стоимостью около 400 миллионов рублей.

Сам топ-менеджер обвинения отвергает. Его защита также отрицает нанесение «Роснано» ущерба, поскольку Смоленский банк незадолго до отзыва лицензии передал корпорации крупные активы.