Российский пилот Indycar попал в аварию с участием девяти машин

Видео: wrctube / YouTube

Российский пилот серии Indycar Михаил Алешин, представляющий команду Schmidt Peterson Motorsports, попал в аварию с участием девяти машин во время гонки в Техасе. Видео появилось на YouTube-канале wrctube.

Авария произошла на 152-м кругу гонки. В повороте столкнулись машины партнера Алешина по команде Джеймса Хинчклиффа и Тони Канаана. Хинчклиффа отбросило в заградительный барьер, еще восемь машин, включая болид россиянина, столкнулись между собой.

Финишировать смогли лишь девять машин из 22. Победу одержал пилот Team Penske Уилл Пауэр.