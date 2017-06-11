Газета узнала об отказе Трампа лететь в Великобританию из-за возможных протестов

Президент США Дональд Трамп позвонил премьер-министру Великобритании Терезе Мэй и заявил, что не поедет в Соединенное Королевство до тех пор, пока для этого не будет достаточно общественной поддержки. Об этом в воскресенье, 11 июня, пишет газета The Guardian со ссылкой на осведомленный источник

В частности, американский лидер заметил, что не хотел бы вызвать своим визитом «крупномасштабные протесты». Таким образом, поездка оказалась отложена на неопределенное время.

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Газета сообщает что Мэй, пригласившая Трампа в Британию через неделю после его инаугурации в январе 2017 года, была сильно удивлена его заявлениями. При этом в канцелярии британского премьера информацию опровергли, передает Reuters.

Опубликованную информацию о разговоре Трампа и Мэй на Даунинг-стрит назвали «слухами» и напомнили, что приглашение Трамп получил от королевы Великобритании Елизаветы II, таким образом планы о его визите остаются неизменными.

Ранее сообщалось, что с российским лидером Владимиром Путиным Трамп планирует встретиться в июле в рамках саммита стран «Большой двадцатки» (G20), который пройдет в немецком Гамбурге. При этом в Белом доме информацию о встрече президентов не подтвердили.