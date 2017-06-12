Названа дата начала официальных переговоров по Brexit

Британский министр по Brexit (выход Великобритании из Европейского союза) Дэвид Дэвидс заявил, что официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем начнутся 19 июня. Об этом сообщает Reuters.

По словам Дэвидса, в первую очередь речь пойдет о судьбе европейцев, проживающих в Соединенном Королевстве и британских подданных, находящихся в странах Евросоюза. «Опасения излишни. Они [британцы] не должны волноваться», — заявил чиновник.

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8 июня в Великобритании прошли досрочные парламентские выборы. Консервативная партия одержала победу, но утратила правящее большинство и потеряла шанс сформировать однопартийное правительство. Выборы прошли по инициативе премьер-министра Терезы Мэй, которая решила распустить парламент и укрепить парламентское большинство своей партии перед началом переговоров с Евросоюзом по Brexit.

28 марта Мэй подписала письмо с уведомлением властей Евросоюза о формальном запуске процедуры Brexit — выхода из Евросоюза. Переговоры об условиях Brexit займут два года. Решение о выходе Британии из ЕС было принято на референдуме 23 июня 2016 года.