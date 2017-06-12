Катар нанял бывшего генпрокурора США для защиты от обвинений в терроризме

Катарские власти заплатили 2,5 миллиона долларов юридической фирме, принадлежащей бывшему генпрокурору США Джону Эшкрофту, который возглавлял надзорный орган в период президентства Джорджа Буша-младшего. Об этом сообщает NBC News.

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Американские юристы должны оценить и зафиксировать усилия, предпринимаемые катарскими властями в сфере борьбы с международным терроризмом.

Как утверждает телеканал, Эшкрофт будет лично участвовать в данной работе.

5 июня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром. Представители стран обвинили Доху в дестабилизации внутриполитической ситуации в арабских государствах, а также в поддержке террористических организаций, в том числе «Исламского государства» и «Аль-Каиды» (обе группировки запрещены в России). Позднее к бойкоту присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания, Союз Коморских Островов.

