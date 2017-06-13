Задержан напавший с ножом на дагестанского депутата охранник

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в нападении на депутата Народного собрания Дагестана Вели Фаталиева, который был доставлен в больницу с ножевым ранением. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

По его словам, это охранник начальника земельного комитета Дербента. Его сейчас допрашивают.

Инцидент произошел в здании городского ведомства во вторник, 13 июня. Пострадавшего госпитализировали. «Жизни депутата ничто не угрожает», — добавил источник.

15 августа 2016 года сообщалось об ограблении председателя совета депутатов Курчатовского района Челябинска Вячеслава Ершова. На него напали неизвестные и забрали сумку с 10 миллионами рублей. Преступление было совершено во дворе гостиницы «Южный Урал», находящейся возле резиденции губернатора. Деньги были предназначены для выплаты коммерческого долга одному из местных предпринимателей. Избитый Ершов был госпитализирован.