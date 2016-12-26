На «Славянском мире» дагестанцы отняли у дагестанцев 9 миллионов рублей

В столичном ночном клубе за разбойное нападение на водителей фуры на рынке «Славянский мир» задержали двоих уроженцев Дагестана. Об этом агентству «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратился сотрудник скорой помощи, рассказавший, что на оптовом рынке в поселке Мосрентген неизвестные напали на двух уроженцев Дагестана, приехавших на грузовом автомобиле DAF. Потерпевшие припарковали фуру рядом со складами и легли спать в кабине, однако ночью из-за шума проснулись.

«Они увидели, как по кабине лазают двое неизвестных в масках. Между потерпевшими и незнакомцами завязалась потасовка, в ходе которой один из нападавших приставил пистолет к голове водителя. Второй потерпевший попытался вылезти из кабины, но на улице тоже стояли неизвестные в масках», — рассказал собеседник агентства. Нападавшие похитили сейф, в котором находились девять миллионов рублей.

Подозреваемых обнаружили в клубе на улице Миклухо-Маклая. Ими оказались уроженцы Дагестана 31 и 33 лет. Возбуждено уголовное дело о разбое, ведется розыск сообщников.