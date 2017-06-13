Американцев предупредили о способности русских хакеров обесточивать города

Российские хакеры способны нарушить работу компьютеров, отвечающих за энергосистему американских городов. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на доклад компании Dragos, специализирующейся на обеспечении компьютерной безопасности.

Эксперты пришли к выводу, что созданная русскими вредоносная программа CrashOverride сможет отключать питание на срок от нескольких часов до нескольких дней.

По данным компьютерных аналитиков, русские уже, якобы, испытали свой вирус на энергосистеме Украины, оставив около 225 тысяч жителей страны без электричества.

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Эксперты уверены, что теперь после небольшой модификации программы русские смогут использовать ее при атаке на энергосистему США.

В декабре 2015 года украинская компания «Прикарпатьеоблэнерго» сообщила о масштабном отключении электричества в регионе. В частности, без электроснабжения тогда осталась центральная часть Ивано-Франковска, а также Городенковский, Кольский, Долинский, Косовский, Тысменицкий, Надвирнянский районы и Яремчанская зона. В сообщении компании говорилось, что причиной масштабной аварии стало «вероятное вмешательство посторонних лиц в работу телемеханики — автоматической системы контроля и управления энергетикой».

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США с помощью хакеров. Якобы они похитили корреспонденцию демократов, позже выложенную в интернете. Американские спецслужбы охарактеризовали эти действия как широкомасштабную операцию, призванную помочь Дональду Трампу победить в борьбе за пост президента и очернить его соперника, представительницу демократов Хиллари Клинтон. Москва отрицает подобные обвинения.