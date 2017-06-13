В Мурманске заработал главный городской фонтан

В центре Мурманска 12 июня, в День России, заработал главный городской фонтан. Видео первого дня его работы публикует газета «Вечерний Мурманск».

Как отметили в администрации города, для запуска фонтана была проведена ревизия всего оборудования, в том числе электрических систем. Была осуществлена очистка его форсунков и чаши.

«Пока в Мурманске царит Полярный день, фонтан будет работать в обычном режиме. Но примерно в конце августа наши специалисты подключат светодиодную подсветку, и согласно выбранному режиму, фонтан будет в темное время суток переливаться всеми цветами радуги», — сообщили в администрации.