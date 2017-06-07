Гринпис России предложил запретить движение гусеничной техники летом по тундре

Запретить движение тяжелой гусеничной технике по тундре в летний период предложили в Гринпис России, передает информагентство «СеверПост.Ru».

«В бесснежное время тундра не только расцветет. Она станет уязвима для вездеходов, прокладывающих многокилометровые трассы, ширина которых может достигать двух километров. Чтобы эти шрамы затянулись, потребуются десятилетия. Страдает природа, сокращается кормовая база оленей», — рассказал руководитель энергетической программы Гринпис Владимир Чупров.

Запрет, по мнению экологов, должно быть принят на федеральном уровне.

В настоящее время, по данным издания, действуют региональные ограничения на передвижение техники вне дорог с твердым покрытием, но, к примеру, в Мурманской области нет уполномоченной госструктуры, которая контролировала бы его исполнение.

