Театр в США потерял спонсоров из-за постановки с похожим на Трампа Цезарем

Авиакомпания Delta Airlines и Банк Америки отозвали финансирование спектакля «Юлий Цезарь» по трагедии Уильяма Шекспира в нью-йоркском Публичном театре. Причиной послужило то, что заглавный герой постановки напоминает президента США Дональда Трампа, сообщает Reuters.

Отмечается, что в спектакле Публичного театра Цезарь предстает капризным блондином в деловом синем костюме со значком в виде флага США. У персонажа есть золотая ванная и жена-славянка. По сюжету, Цезаря убивают из-за его жажды власти и гордыни.

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«Публичный театр изображает Юлия Цезаря в определенном свете, чтобы провоцировать и оскорблять. Если бы нам было известно об этом заранее, мы бы отказались спонсировать постановку», — объяснил представитель Банка Америки.

В Delta Airlines заявили, что постановка «нарушает стандарты хорошего вкуса».

Авиакомпания и банк выступали основными спонсорами деятельности некоммерческого театра.