Украинцев посмешат украинскими новостями в паблике для украинцев

В социальной сети «ВКонтакте» запустили новостное сообщество «Новынач» с сатирическими новостями об Украине. Об этом администраторы паблика рассказали в своем приветственном посте.

По их словам, в «Новыначе» работают проживающие в Киеве украинцы, а записи будут публиковаться на русском и украинском языках. Основной упор сделан на общественно-политическую сатиру в стиле паблика «Лентач», где краткие новостные посты сопровождаются тематическими мемами.

«Так как подавляющее большинство жителей Украины испытывают проблемы с доступом к "Джойказино" и "ВКонтакте", новости будут дублироваться в Facebook и Telegram», — подытожили администраторы.

В середине мая по решению Совета национальной безопасности и обороны на Украине запретили российские социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также все сервисы компании «Яндекс». При этом провайдер, обслуживающий здание кабинета министров, так и не закрыл доступ к заблокированным сервисам.