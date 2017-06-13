Santoni сделал обувь для любителей ретро-автомобилей

Итальянский бренд обуви и аксессуаров класса люкс Santoni выпустил капсульную коллекцию в честь автомобильной гонки Rallye Passione Caracciola. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 13 июня.

В нее вошли кожаные сникерсы, оксфорды на шнуровке, рюкзак и холдер для документов. «Я всегда питал большую страсть к автомобилям, начиная с самого раннего детства. Считаю, что ретро-автомобиль — произведение искусства, драгоценный предмет для ценителей прекрасного», — сказал генеральный директор бренда Джузеппе Сантони.

Фото: Santoni 1 /2

Все модели окрашены и отполированы вручную, выполнены в шоколадном оттенке. Вещи из коллекции украшены золотым логотипом 144RC в честь гонщика гонщика Рудольфа Караччиола

Компания Santoni была основана в Италии в 1975 году. Под этой маркой производятся мужская и женская обувь и аксессуары — сумки, кошельки, ремни.