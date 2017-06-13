Названа дата первого пуска американской ракеты Antares с российским двигателем

Американская ракета Antares с российским двигателем РД-181 впервые полетит 12 сентября 2017 года. Об этом сообщает издание Space News.
Носитель выведет на орбиту грузовой корабль Cygnus для Международной космической станции. В случае необходимости старт может быть перенесен на месяц или больше.
Версия Antares 230 пришла на смену ракете, на которой ранее устанавливались модифицированные в США советские двигатели НК-33. После аварии Antares, произошедшей в октябре 2014 года, старты ракет были отложены, корабль Cygnus запускался при помощи Atlas 5.
Корабль Cygnus и ракеты Antares производит американская компания Orbital ATK, двигатель РД-181 — российский НПО «Энергомаш».