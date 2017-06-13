Стоун рассказал о возможности России и США стать великими партнерами

Американский режиссер Оливер Стоун полагает, что Россия и США могут стать великими партнерами. Об этом он заявил в интервью газете The Los Angeles Times.

«Мне нравится мир. Мне бы хотелось, чтобы в мире была гармония. Я думаю, что США и Россия могут стать великими партнерами... Почему все ухудшилось до такой степени?», — сказал Стоун.

Также режиссер заявил, что не сталкивался с запретами в выборе вопросов к президенту России в своем фильме «Интервью с Путиным». «Никакие вопросы не запрещались, их не надо было просматривать заранее. Все было полностью под нашим контролем», — отметил он.

Премьера фильма «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews), посвященного президенту России, состоится 12 июня на телеканале Showtime. В России картину покажет Первый канал. Кинолента, в которой четыре серии, будет транслироваться с 19 по 22 июня.