УЕФА учредил новые награды для футболистов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) учредил пять новых наград для футболистов, проявивших себя в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Об этом во вторник, 13 июня, сообщается на сайте организации.

Призы получат лучшие игроки обоих турниров — лучшие вратарь, защитник, полузащитник и нападающий Лиги чемпионов, а также лучший футболист Лиги Европы. Они будут присуждаться одновременно с ежегодными титулами «Лучший футболист Европы» и «Лучшая футболистка Европы» по версии УЕФА.

Награды по итогам сезона-2016/17 вручат в Монако в рамках жеребьевки групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые пройдут 24 и 25 августа соответственно.

Победителей определит специальное жюри, в состав которого войдут тренеры команд-участниц групповых стадий обеих лиг, а также 55 журналистов из всех национальных ассоциаций УЕФА. При этом представителям клубов нельзя голосовать за игроков своей команды.