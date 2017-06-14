Режиссер извинился за «Бэтмена и Робина» через 20 лет после выхода фильма

Американский режиссер Джоэл Шумахер извинился за свой фильм «Бэтмен и Робин». Об этом кинематографист рассказал изданию Vice.

«Я хочу попросить прощения у каждого поклонника, которого я разочаровал, потому что мне кажется, я у них в долгу», — заявил Шумахер.

Режиссер отметил, что после съемок картины, он потерял уважение продюсеров и коллег.

«После "Бэтмена и Робина" я стал отбросом общества. Ко мне относились так, будто я убил младенца», — поведал кинематографист.

«Бэтмен и Робин» вышел в 1997 году. Он стал худшим фильмом в истории по версии журнала Empire и получил 11 номинаций на премию «Золотая малина». В ленте снялись Джордж Клуни, Арнольд Шварценеггер и Ума Турман.

Картина стала сиквелом другого супергеройского блокбастера Шумахера — «Бэтмен навсегда» 1995 года.

В фильмографии Джоэла Шумахера — «С меня хватит», «Призрак Оперы» и «Пропащие ребята».