В Госдуме предложили разрешить депутатам работать в нескольких комитетах

Депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ) предложил внести изменения в регламент нижней палаты парламента и предоставить народным избранникам право работать одновременно в двух думских комитетах с правом решающего голоса. С такой инициативой он выступил в ходе пленарного заседания в среду, 14 июня, пишет «Парламентская газета».

Он пояснил, что во фракциях ГД есть разное количество депутатов, имеющих «разнонаправленные интересы». По замыслу Куринного, парламентариев, которые работают в двух комитетах, может быть до 10 процентов от состава фракции.

Материалы по теме Неделимая Дума По каким правилам будет работать новый российский парламент

Глава думского комитета по регламенту Ольга Савастьянова, в свою очередь, указала, что предложение Куринного противоречит норме о равных правах и возможностях для депутатов. Она отметила, что все решения по рассматриваемым законопроектам принимаются на пленарном заседании, где у каждого законотворца есть право решающего голоса.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, на заседания комитета по бюджету всегда приходит большое количество депутатов, где каждый может высказать свое мнение. «Только когда проходит голосование, учитывается лишь мнение членов комитета», — пояснил он.

В то же время спикер добавил, что если аргументы других депутатов будут убедительны, то они смогут сформировать мнение членов комитета и тем самым влиять на окончательное решение.

Ранее сообщалось, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский на заседании в парламенте призвал создать в Думе комитет по делам мужчин. «Женщины живут на 20 лет больше! Мужчины погибают! Женщинам нужны мужчины, может, сперва мужчинами заняться, а потом уже женщинами?» — сказал депутат, напомнив, что комитет по делам женщин в Госдуме есть.

В седьмом созыве Госдумы действует 26 комитетов.