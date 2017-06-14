Руководителям Ространснадзора запретили подработку в авиакомпаниях

Начальник одного из подразделений Ространснадзора по Центральному федеральному округу (ЦФО) два года совмещал госслужбу с работой пилотом в поднадзорной ему авиакомпании, получив доход в 1,7 миллиона рублей. Об этом в среду, 14 июня, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

В 2013 году начальник Управления госавианадзора Ространснадзора по ЦФО обратился в комиссию ведомства по соблюдению требований антикоррупционного законодательства с просьбой разрешить ему работу в качестве пилота воздушного судна в поднадзорной авиакомпании в течение 2013-2014 годов.

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«Комиссия рекомендовала разрешить чиновнику Ространснадзора работу в коммерческой организации при условии, что в его должностной регламент будут внесены изменения, ограничивающие участие госслужащего и его подчиненных в проверках данной авиакомпании. Тем не менее, соответствующие изменения внесены не были по вине должностных лиц Ространснадзора», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Начальник Управления в 2013 и 2014 годах за время работы пилотом заработал около 1,7 миллиона рублей. При этом подчиненные ему инспекторы продолжали проверки авиакомпании-работодателя чиновника.

В связи с выявленными нарушениями, Генпрокуратура вынесла Минтрансу представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. Ведомство приняло решение о полном запрете полетов в рамках «иной оплачиваемой работы» для руководителей центрального аппарата и территориальных органов Ространснадзора.