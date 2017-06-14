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Президент Таджикистана присвоил своей дочери самый высокий чин в органах юстиции

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Эмомали Рахмон
Эмомали Рахмон

Таджикский президент Эмомали Рахмон присвоил своей 39-летней дочери Озоде чин государственного советника юстиции, который является самым высоким в органах юстиции и прокуратуры. Об этом в среду, 14 июня, сообщается на сайте «Радио Озоди» (таджикской редакции «Радио Свобода»).

По ее информации, указ был подписан еще 25 мая текущего года, однако на сайте президента республики сообщений об этом до сих пор нет.

В 2016-м Озода Рахмон была назначена руководителем исполнительного аппарата президента. Как пояснил эксперт, в иерархической лестнице правительства она находится на ступеньку ниже первого вице-премьера. Чин госсоветника не расширяет ее полномочия.

В марте 2017 года Рахмон вошла в список 100 самых успешных женщин мира по версии британской телерадиокомпании «Би-би-си». В 2011-м она окончила Таджикский национальный университет, защитила кандидатскую диссертацию на тему «Развитие законодательства о правах и свободах женщин в Таджикистане».

В 2009 году была назначена первым заместителем министра иностранных дел страны. С тех пор Озода имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. В 2004-2006-х годах она обучалась в Вашингтоне. Ее муж является первым зампредседателя Национального банка республики.

Другая дочь таджикского президента Рухшона также связана с дипломатической службой: с ноября прошлого года
занимает должность замначальника управления международных организаций МИД республики. Ранее она работала в посольстве страны в Великобритании.

В апреле нынешнего года старший сын Рахмона 29-летний Рустам стал мэром столицы Таджикистана — города Душанбе. До этого он возглавлял Агентство по борьбе с коррупцией и финансовому контролю, являясь самым молодым генералом в странах СНГ.

Всего у президента девять детей: семь дочерей и два сына.

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