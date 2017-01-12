Мэром столицы Таджикистана стал старший сын президента

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назначил своего старшего сына Рустама Эмомали исполняющим обязанности мэра Душанбе. Соответствующий указ глава государства подписал в четверг, 12 января, передает портал «Азия плюс».

Отмечается, что 29-летний Рустам Эмомали до последнего момента возглавлял Агентство по борьбе с коррупцией и финансовому контролю. Он является самым молодым генералом на пространстве СНГ.

Бывший градоначальник — Махмадсаид Убайдуллоев — руководил столицей 20 лет. Он отправлен в отставку вместе со всеми своими заместителями и главами районов города.

Материалы по теме Аз есмь Рахмон Таджикистану предрекли гражданскую войну из-за бессрочного правления президента

«Возможно, назначение связано с тем, что президент Рахмон желает, чтобы его старший сын побывал на самых различных должностях, в том числе и тех, где надо больше заниматься хозяйственными делами, чем политикой», — предположил в интервью радиостанции «Озоди» (таджикская редакция радио «Свобода») таджикский эксперт Марат Мамадшоев.

В мае прошлого года в стране прошел референдум, по результатам которого действующий глава государства может избираться неограниченное число раз. Кроме того, был снижен возрастной ценз для кандидатов на высший пост с 35 до 30 лет. Таким образом, на предстоящих в 2020 году выборах Рустам Эмомали сможет выставить свою кандидатуру. За соответствующие изменения конституции проголосовали 94,5 процента участников референдума.