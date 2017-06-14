В Госдуме отрицательно отнеслись к инициативе ЛДПР принимать в партии с 16 лет

Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений не поддержал законопроект, предполагающий вступление в политические партии с 16 лет. Об этом сообщает ТАСС в среду, 14 июня.

«Предлагается утвердить отрицательное заключение комитета с учетом собранных мнений и сложившейся практики отношения к этому вопросу», — сказал первый заместитель председателя комитета Дмитрий Вяткин.

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Проект закона был внесен депутатами от ЛДПР Василием Власовым и Борисом Чернышовым 24 января. Законодатели посчитали, что вовлечение подростков в политические объединения поможет развить в них чувство патриотизма. Кроме того, это положительно скажется на явке избирателей на выборы, отмечалось в пояснительной записке к документу.

Согласно действующему законодательству, вступить в партию можно только после совершеннолетия.

В начале декабря прошлого года сообщалось, что Власов и Чернышов внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, разрешающий голосовать россиянам не с 18, а с 16 лет.

Власов (21 год) и Чернышов (25 лет) — одни из самых молодых депутатов нового созыва Госдумы. Власов после выборов рассказывал, что его главная цель в нижней палате парламента — добиться активности ровесников.