В китайском заповеднике собака стала кормилицей для четырех тигрят

В китайской провинции Шаньдун собака стала кормилицей для четырех брошенных тигрицами тигрят. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на People.cn.

Работники природного парка Сисякоу решили отнести оставшихся без еды зверят живущей в заповеднике собаке, которая недавно ощенилась. Животное приняло чужое потомство и позволило разделить грудное молоко со своими двумя щенками.

— Daily Mail Online (@MailOnline) 15 июня 2017, 14:00

Два золотых и два белых тигренка рисковали остаться без пищи, поскольку сразу две родившие в июне пятилетние тигрицы отказались заботиться о своем потомстве.

Отмечается, что золотые тигры относятся к уязвимым видам и крайне редко встречаются в дикой природе. Белые тигры также являются редкостью, но по другой причине: их окрас (черно-коричневые полосы на белом мехе и голубые глаза) — результат врожденной мутации, частота появления которой составляет один случай на 10 тысяч особей с нормальным окрасом.

