Приседания с собаками стали хитом среди любителей ЗОЖ

Сторонники здорового образа жизни устроили флешмоб Squat Your Dog («Приседай со своей собакой»), пишет People. Пользователи соцсетей публикуют фото и видео, на которых занимаются фитнесом с питомцами. Посты сопровождаются хештегом #SquatYourDog.

Отмечается, что онлайн-акцию запустила фитнес-блогер Алисса Грин (Alyssa Greene). Жительница штата Техас первая опубликовала видеозапись приседания с псом. Вместо штанги девушка использовала своего золотистого ретривера Колонела. Начинание подхватили подписчики Грин (за обновлениями ее Instagram-аккаунта следят около 20 тысяч пользователей), а затем и другие юзеры.

