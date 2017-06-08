В китайском городе ввели правило «одна семья — одна собака»

Власти китайского города Циндао ввели ограничение на содержание жителями собак. Об этом сообщает The South China Morning Post.

Отмечается, что теперь в каждой семье должно быть не больше одного животного. Помимо этого, запрещено содержание около 40 пород собак. Среди них тибетские мастифы, доберманы и питбули.

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С 8 июня владельцы собак должны будут зарегистрировать своих питомцев с указанием возраста, расцветки и породы.

С тех, кто заведет больше одной собаки, будут взимать штраф в размере от 500 до 2000 юаней (от 74 до 295 долларов). Если после этого правонарушение не будет устранено, домашнего питомца конфискуют.

Тем, у кого уже есть больше одной собаки, разрешат оставить всех питомцев.

В Китае насчитывается примерно 100 миллионов домашних животных, две трети из них составляют собаки. Ранее в других городах КНР уже вводились ограничения на содержание собак. Так, в Харбине с 2009 года запрещено держать собак длиной более 70 сантиметров и высотой более 50 сантиметров.