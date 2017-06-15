Активиста Гальперина обвинили в призывах к экстремизму

Следствие предъявило активисту Марку Гальперину обвинение в призывах к экстремизму. Об этом в четверг, 15 июня, «Интерфаксу» сообщил его адвокат Алексей Липцер.

«Сегодня моему подзащитному предъявили обвинение по части 2 статьи 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные при помощи СМИ или интернета")», — сказал юрист.

По его словам, Гальперину вменяется экстремизм в рамках уголовного дела, которое было возбуждено в 2016 году. Каких-либо подробностей защитник привести не смог, сославшись на подписку о неразглашении тайны следствия.

В феврале по месту жительства активиста был проведен обыск, после чего его допросил следователь ФСБ. Адвокат Сергей Бадамшин сообщал, что следственные действия проводятся по уголовному делу, возбужденному в связи с размещением в интернете видео с интервью Гальперина, записанным на Красной площади.

Сейчас активист отбывает административный арест сроком 15 суток за неповиновение полиции на несогласованной акции протеста, прошедшей 12 июня в центре Москвы.

Также в отношении Гальперина возбуждено уголовное дело о неоднократном нарушении правил пикетирования (часть 1 статьи 212.1 УК РФ) за совершение административных правонарушений с августа 2014-го по январь 2015 года.