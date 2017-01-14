Из отделов полиции стали отпускать активистов с Чистых прудов

Участников несогласованной протестной акции в центре Москвы отпускают из отделов полиции. Об этом в субботу, 14 января, «Интерфаксу» сообщил представитель организации «Новая оппозиция».

По словам собеседника журналистов, всех, кого доставили в ОВД «Мещанский», уже отпустили. Сейчас то же самое происходит в Басманном отделе полиции. С некоторыми были проведены беседы, на нескольких лидеров составили административные протоколы.

Активист Владимир Залищак, ранее доставленный в Басманное отделение, в своем Twitter сообщает, что задержанные все еще находятся там и к ним не пускают адвокатов. По его информации, на Марка Гальперина оформляют протокол за неповиновение законному распоряжению полицейского, а на Юрия Горского — за нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга.

Сторонники оппозиции (более 40 человек) были задержаны около памятника Грибоедову на Чистых прудах во время проведения несогласованной акции. Около 20 человек остались на месте сбора и продолжили мероприятие.

Участники митинга поддерживали осужденного активиста Ильдара Дадина, который является первым в России осужденным по статье 212.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за неоднократные нарушения порядка проведения публичного мероприятия.