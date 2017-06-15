Киевское метро отказалось убирать георгиевскую ленту со станции «Героев Днепра»

Киевский метрополитен не будет убирать на станции имени Героев Днепра элемент декора, который повторяет цвета запрещенной на Украине георгиевской ленты. Об этом в четверг, 15 июня, сообщает «Укринформ».

«Киевсовет принимал решения и устанавливал четкий перечень объектов и станций, на которых необходимо провести работы (по демонтажу запрещенных символов — прим. «Ленты.ру»). Поэтому если Киевсовет примет решение, конечно, мы физически будем проводить работы. Но самостоятельно мы как предприятие такие решения принимать не компетентны», — объяснила пресс-секретарь метрополитена Наталья Макогон.

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15 июня на Украине вступил в силу закон, запрещающий носить и пропагандировать георгиевскую ленту. За ношение георгиевской ленты грозит штраф от 850 до 2550 гривен (1860-5600 рублей), за повторное правонарушение — от 2550 до 5100 гривен (до 11 200 рублей). Кроме того, предусмотрен также административный арест до 15 суток.

Спикер украинского парламента Андрей Парубий в качестве одного из обоснований принятия закона привел в пример случаи столкновения между националистами и демонстрантами, отмечающими День Победы 9 мая во многих городах страны. Официальный Киев и украинские радикалы считают георгиевскую ленту символом сторонников федерализации страны, самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также России.