В Нью-Йорке автомобиль наехал на пешеходов

Автомобиль совершил наезд на пешеходов в американском Нью-Йорке, десять человек пострадали. Об этом в четверг, 15 июня, сообщает New York Daily News.

Инцидент произошел в деловом районе Манхэттена. Госпитализирована была одна пострадавшая женщина, остальные получили легкие травмы.

NBC New York сообщает, что водитель внедорожника потерял управление, столкнулся с другой машиной, задел несколько транспортных средств и выехал на тротуар. Внедорожник застрял между деревом и элитным жилым домом.

Вечером 3 июня трое мужчин совершили на автомобиле наезд на пешеходов в районе Лондонского моста, после чего доехали до рынка Боро, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией. В результате атак погибли, по последним данным, восемь человек, еще 48 пострадали.

22 марта в Лондоне уроженец юго-востока Англии Эдриан Рассел Аджао, сменивший имя на Халид Масуд, находясь за рулем автомобиля, направил его на пешеходов на Вестминстерском мосту, сбил несколько человек и доехал до здания парламента. Там машину остановил полицейский. Преступник зарезал его ножом, после чего был застрелен другим стражем порядка. Погибли пять человек.