Путин назвал численность боевиков «Исламского государства»

Численность террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) составляет порядка 80 тысяч человек, из которых 30 тысяч являются наемниками из 80 стран. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в фильме американского режиссера Оливера Стоуна, третья часть которого вышла на телеканале Showtime, передает РИА Новости.

Путин посетовал, что среди иностранных боевиков есть граждане России.

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Он отметил прогресс в борьбе с этой террористической организацией, указав на существенное участие Москвы в операции против боевиков. «Если наши летчики наносят в среднем по 70-120 ударов, то вся международная коалиция во главе с США — два, три, пять ударов в сутки», — заявил Путин.

«Очень большая территория еще находится под контролем ИГ. Но значительные территории уже освобождены. И это не просто какая-то территория или часть пустыни — это жизненно важные территории для Сирии», — резюмировал глава государства.

2 марта Вооруженные силы Сирии при поддержке Воздушно-космических сил России завершили операцию по взятию Пальмиры. Этот город уже освобождали от боевиков в марте 2016 года, однако в декабре им снова удалось отвоевать его. Первый раз террористы заняли Пальмиру в мае 2015-го.