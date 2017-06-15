Шарапова получила wild card на турнир в американском Стэнфорде

Российская теннисистка Мария Шарапова получила специальное приглашение (wild card) на турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Стэнфорде (штат Калифорния, США). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

«Я очень рада вернуться на турнир в Стэнфорде и хотела бы поблагодарить организаторов за то, что мне предоставили возможность сыграть», — сказала Шарапова.

11 июня стало известно, что 30-летняя россиянка пропустит Уимблдон из-за травмы, полученной на Открытом чемпионате Италии. Шарапова должна была выступить в квалификации английского турнира «Большого шлема», так как организаторы отказались предоставить ей wild card.

Соревнования в Стэнфорде пройдут с 31 июля по 6 августа на кортах кампуса местного университета.