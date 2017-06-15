Путин рассказал о сирийских уроках для российских вооруженных сил

Отвечая на вопрос отставного офицера во время прямой линии, президент России Владимир Путин отметил уроки, извлеченные из сирийской операции. По словам президента, применение новейших образцов оружия позволило оценить их работу в боевых условиях, позволив внести коррективы в госпрограмму вооружений, а армия приобрела новое качество.

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«Представители предприятий выезжали и выезжают на место применения оружия, смотрят, как это происходит, и вносят коррективы», — отметил глава государства.

По словам Путина, армия в целом улучшила качество в результате сирийской кампании. «Многие подразделения сформированы заново по результатам боевых действий», — сказал он.

Путин отметил, что Россия сохранит присутствие на базах в Хмеймиме и Тартусе, оказывая при необходимости воздушную поддержку сирийским вооруженным силам.