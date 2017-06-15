Боевики ИГ захватили пещеры Тора-Бора в Афганистане

Боевики «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) захватили пещерный комплекс Тора-Бора в Афганистане. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на афганских силовиков.

«Территории вокруг Тора-Бора раньше являлись оплотом "Талибана", но теперь их после боев захватили боевики ИГ, — заявил глава местной полиции Шах Вали. — Им была нужна новая крепость — и теперь они ее получили».

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Эту информацию подтвердил командующий войсками ИГ в Афганистане Абу Омар Хорасани: по его словам, боевики захватили пещеры и сейчас ведут бои с правительственными войсками, которым оказывают поддержку американский спецназ и ВВС США. «Мы вошли в Тора-Бора, но это еще не конец. Мы планируем взять под контроль новые территории, отбив их у кабульских войск и у талибов», — объяснил он.

Официальный представитель «Талибана» Забиулла Муджахид опроверг эту информацию. Он заявил, что, хотя отрядам ИГ в результате наступления удалось занять несколько деревень в окрестностях, комплекс по-прежнему находится в руках талибов.

Афганская армия несколько дней назад начала очередное наступление на позиции боевиков ИГ, однако существенных результатов военным достичь пока не удалось. Кабульские власти объясняют это тем, что исламисты непрерывно пополняют свои подразделения, перебрасывая силы через пакистанскую границу и вербуя рекрутов на месте.

Укрепрайон Тора-Бора — комплекс пещер в труднодоступном горном массиве на востоке Афганистана в провинции Нангархар. Представляет собой лабиринт тоннелей протяженностью 25 километров, уходящих на глубину 400 метров. Содержит жилые помещения, бункеры, укрытия, склады боеприпасов. В период войны 1979-89 годов служил опорным пунктом афганских моджахедов, трижды захватывался советскими войсками. В 1996 году перешел под контроль талибов, был захвачен американцами и их союзниками в 2001 году.