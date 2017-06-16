НАСА отказалось ловить астероид

Специалисты НАСА отказались от прорабатывавшегося с 2013 года проекта по доставке астероида на орбиту Луны, рассказывает портал Space.

Закрытие проекта обусловлено отсутствием финансирования в заложенном на развитие проектов НАСА бюджете за 2018 год. Отказ от миссии подразумевает и закрытие проекта двигателя на солнечных батареях. Его предполагалось установить на космический корабль, который отправился бы к астероиду.

Стоимость проекта должна была составить порядка 1,25 миллиарда долларов. Принять участие в нем намеревались представитеи компаний Boeing и Lockheed Martin.