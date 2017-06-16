Итальянская полиция разоблачила лжепринца Черногории и Македонии

Итальянская полиция провела расследование с целью установить личность человека, в течение нескольких лет выдававшего себя за потомка черногорских и македонских королей, пишет Daily Mail. Стефан Цернетич (Stefan Cernetic) использовал монарший статус для общения со знаменитостями и другими общественными деятелями.

Как пишет издание, 56-летний Цернетич регулярно встречался с дипломатами, спортсменами, священнослужителями. В частности, познакомился с теннисистом Новаком Джоковичем и главой греческой православной церкви архиепископом Иеронимом II. Также в 2014 году мужчина пожаловал актрисе Памеле Андерсон титул графини де Гиглио за ее экологическую деятельность.

— Daily Mail Online (@MailOnline) 16 июня 2017, 11:25

Цернетич навлек на себя подозрения итальянских правоохранителей после того, как, покидая отель в Риме, велел владельцу прислать счет за его пребывание в посольство Македонии. Однако оказалось, что дипломаты никогда ничего не слышали о «его высочестве».

Детективы выяснили, что Цернетич родился в Италии на границе со Словенией и живет в Турине, а не делит время между домами в Белграде и на Лазурном берегу, как он утверждал. Также они нашли тайник с поддельными паспортами. Полицейские предупредили Цернетича, что могут арестовать его по завершении расследования.

За потомка каких именно королей предположительно выдает себя Цернетич, не уточняется. Последним монархическим государством на территориях современных Черногории и Македонии было королевство Югославия. Оно существовало в 1929—1941 годах (формально до 1945 года) на месте современных Боснии и Герцеговины, Словении, Хорватии, Сербии, Черногории и Македонии.

