Парламент Японии разрешил императору прижизненно передать трон наследнику

Парламент Японии в пятницу принял закон, позволяющий императору Акихито отречься от престола. Как сообщает Reuters, наследный принц Нарухито, вероятно, возглавит страну в конце следующего года.

83-летний Акихито ранее перенес операцию на сердце и лечился от рака предстательной железы. В прошлом году в своих редких публичных заявлениях он высказывал опасения, что возраст может стать помехой для выполнения своих обязанностей.

Теперь правительство должно выработать детали оставления Хризантемового трона — подобного прецедента в Японии не было на протяжении двух столетий. Предположительно, первый не божественный император уступит бразды правления после того, как отметит 30 лет у власти в 2018 году.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что принятие этого закона — важный исторический момент в истории страны. «Я вновь хочу поблагодарить все партии за сотрудничество в рассмотрении и принятии особого закона. Впервые за 200 лет будет осуществлено отречение действующего императора. Этот момент связан с долгой историей и в то же время — с будущим», — сказал Абэ.