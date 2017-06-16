Речные плотины признали опасными

Международный коллектив ученых наглядно показал, что в масштабах крупных регионов возведение крупных плотин и, в частности, ГЭС не только не решает проблем доступа к водным ресурсам, но и усугубляет их. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Communications, кратко о нем сообщает New Scientist.

Согласно расчетам специалистов, почти четверть населения Земли из-за строительства плотин испытывает нехватку водных ресурсов. Общие расходы на возведение гидросооружений в последнее десятилетие оценивается в два триллиона долларов.

Всего, по данным экспертов, в результате строительства плотин пострадали 23 процента населения планеты, а в выигрыше остались только 20 процентов. Как правило, в результате возведения плотины наносится урон территориям, находящимся вниз по течению реки.

Ученые привели несколько характерных примеров. В частности, плотины на Желтой реке привели к засухе на севере Китая, возведение гидросооружений на индийском участке Ганга спровоцировало осушение в Бангладеш, плотины, построенные на турецком участке Евфрата, вызвали засуху в Ираке, возведение гидросооружений на реке Колорадо в США привело к нехватке воды в Мексике.

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К подобным выводам авторы пришли, проанализировав динамику доступа людей планеты к пресной воде за период с 1971 по 2010 год. Для этого ученые разделили земной шар на сегменты площадью 2,5 тысячи квадратных километров каждый.

Экспертам удалось наглядно доказать популярную точку зрения, что, даже если в некоторых регионах после возведения плотин проблема обеспечения водой успешно решается, она сразу же возникает на соседних территориях. Таким образом крупные речные ГЭС (в отличие от, например, приливных) нельзя считать альтернативным источником энергии, поскольку они наносят серьезный урон окружающей среде.