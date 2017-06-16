Rolls-Royce покажет машину британского фельдмаршала

Британский автопроизводитель Rolls-Royce покажет самые знаковые экземпляры Phantom, выпущенные за 92 года. Их представят на выставке The Great Eight Phantoms («Восемь великих Phantom»), которая откроется в Лондоне в конце июля. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщил руководитель по корпоративным коммуникациям Rolls-Royce Motor Cars в Восточной Европе и СНГ Франк Тиманн.

Один из экспонатов — автомобиль Phantom III британского фельдмаршала Бернарда Лоу Монтгомери. Его главная отличительная особенность — скошенное лобовое стекло, эта форма позволяла на 15 процентов улучшить аэродинамику автомобиля. Именно на этой машине Монтгомери ездил на заседания по вопросу блокады Западного Берлина в 1948 году, срочные заседания в 1950 году в свете разгоревшейся Корейской войны, а также встречи по вопросам советского вмешательства в Венгерскую революцию и Суэцкого кризиса в 1956 году.

Бернард Лоу Монтгомери — британский фельдмаршал и военачальник времен Второй мировой войны.

Выставка приурочена к выпуску нового поколения Phantom.

Еще один экспонат — Phantom I американского актера и танцора Фреда Астера. Этот автомобиль он купил в 1928 году. Кабриолет с кожаной крышей выкрашен в оттенок зеленого Brewster Green.