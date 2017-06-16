В Госдуме заявили об отсутствии закона об увеличении выслуги лет для военных

В комитет Госдумы по обороне не поступал законопроект об увеличении нижнего порога выслуги лет для выхода военных на пенсию. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Владимир Шаманов.

Ранее, 15 июня, «Коммерсантъ» опубликовал статью, в которой говорится о готовящемся повышении с 20 до 25 лет минимальной выслуги военнослужащего, необходимой для начисления ему пенсии. В связи с этим исполнительная власть готовится внести в парламент поправки для закона о пенсионном обеспечении военнослужащих.

Источники издания в правительстве и администрации президента отмечают, что законопроект является проблемным и несет в себе немалые риски, однако потенциально способен сэкономить бюджету несколько сотен миллиардов рублей в год (до 350-400 миллиардов, рублей по оценке газеты).

Принятие законопроекта, отмечает «Коммерсантъ», предполагается отнести на период после президентских выборов 2018 года.

На прямой линии, состоявшейся 15 июня, президент Владимир Путин также подчеркнул, что следует рассмотреть вопрос о повышении предельных возрастов нахождения на военной службе для офицеров.