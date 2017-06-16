Рогозин посетовал на малую долю оборонки в выпуске оборудования для ТЭК

Доля продукции для топливно-энергетического комплекса (ТЭК), выпускаемая на российских оборонных заводах, критически мала, и эту ситуацию нужно срочно исправлять. Такое заявление, как передает ТАСС, сделал вице-премьер Дмитрий Рогозин, выступая на конференции по диверсификации оборонки в интересах ТЭК, проходящей в Санкт-Петербурге.

По словам Рогозина, в 2016 году отечественный рынок продукции для энергомашиностроительной отрасли составил более 156 миллиардов рублей, рынок нефтегазового оборудования — 480 миллиардов рублей, но доля предприятий оборонки в этих объемах составляет лишь 5,8 процента (около 36 миллиардов рублей).

Для сравнения, продолжил вице-премьер, в 2011 году оборонка выпустила в интересах ТЭК продукции на 24 миллиарда рублей. «Вроде бы увеличение есть, но, честно говоря, я думал, что оно будет иным, более объемным», — посетовал он.

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По его мнению, это связано со сложившейся структурой бизнеса в стране. «Да, все привыкли жить за счет импортного оборудования, понятно. Но не получится, потому что уже санкции объявлены и, хочешь не хочешь, придется разворачиваться, а во-вторых, зачем выводить валюту из страны, тратить ее на поддержку экономики тех стран, которые пытаются сделать все необходимое, чтобы жизнь наших людей стала хуже? Давайте разворачиваться друг к другу», — заявил Рогозин.

С начала 2010-х годов, параллельно с реализацией госпрограммы вооружений на период до 2020 года (19,6 триллиона рублей по линии Минобороны и 22 триллиона — суммарно по всем силовым структурам) и федеральной программы развития оборонно-промышленного комплекса (3 триллиона рублей), российское руководство потребовало от военных заводов резко нарастить долю гражданской продукции в выпуске.

Модернизация предприятий для выполнения гособоронзаказа сопровождается обязательствами по конверсии оговоренной доли мощностей на выпуск высокотехнологичной гражданской продукции. Доля гражданской продукции, производимой в оборонке к 2025 году, по словам президента Владимира Путина, должна составить 30 процентов, а к 2030-му — 50 процентов.