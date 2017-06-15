Военные заявили о неспособности загрузить оборонку в начале 2020-х годов

При реализации новой госпрограммы вооружений на период до 2025 года военные не смогут обеспечить в полном объеме загрузку заказами предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом, как передает ТАСС, заявил заместитель начальника Главного управления вооружения Минобороны Борис Наконечный.

Он уточнил, что это связано со снижением доли оборонных заказов в новой программе. Наконечный заверил, что Минобороны и впредь будет поддерживать стремление предприятий оборонки к реализации ими своего научно-технологического потенциала.

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С начала 2010-х годов, параллельно с реализацией госпрограммы вооружений на период до 2020 года (19,6 триллиона рублей по линии Минобороны и 22 триллиона — суммарно по всем силовым структурам) и федеральной программы развития оборонно-промышленного комплекса (три триллиона рублей), российское руководство потребовало от военных заводов резко нарастить долю гражданской продукции в выпуске.

По условиям программы, модернизация предприятий для выполнения резко возросшего гособоронзаказа должна сопровождаться обязательствами по последующей конверсии оговоренной доли мощностей для выпуска высокотехнологичной гражданской продукции.

По заявлению главы «Ростеха» Сергея Чемезова, внутри этой госкорпорации, концентрирующей существенную часть оборонно-промышленного комплекса страны, принят целевой показатель в виде 50 процентов гражданской продукции в общей отгрузке к 2025 году.

Для всей оборонки страны в целом доля гражданской продукции к 2025 году, по словам президента Владимира Путина, должна составить 30 процентов, а к 2030-му — 50 процентов.