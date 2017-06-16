Окружившие «Приразломную» тюлени попали на видео

Видео: Sergey Dolya / YouTube

Российскую нефтяную платформу «Приразломная» в Арктике окружили тысячи тюленей. Видеозапись, которую сделал путешественник Сергей Доля, появилась на YouTube. На кадрах видно, что вокруг бурильной установки находится множество животных.

«Да, нулевой сброс (это когда даже недопитый чай за борт не выльешь, все отходы вывозятся на материк или закачиваются в пласт), да, рыбозащитные устройства и система защиты птиц, да, полная защита от протечек нефти — мне про все это рассказывали-показывали. Но ведь не поэтому тысячи живых тварей приходят к этой махине», — комментирует автор ролика в своем блоге.

По его словам, тюлени и нерпы «очень ленивые и не хотят отъезжать от корабля». Он также отметил, что ранее такого не видел.

Морская ледостойкая стационарная платформа «Приразломная» находится в Печорском море в 55 километрах от поселка Варандей Ямало-Ненецкого автономного округа. Она предназначена для шельфовой разработки нефти на Приразломном месторождении. Принадлежит компании «Газпром нефть», функционирует с конца 2013 года.