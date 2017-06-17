В России возобновлено производство судов на подводных крыльях «Комета»

Россия возобновила производство судов на подводных крыльях типа «Комета» и готова поставлять их за рубеж. Об этом РИА Новости заявил министр транспорта Максим Соколов по итогам встречи сопредседателей российско-греческой смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

«Мы ее даже назвали красивым именем "Чайка", потому что она закладывалась в Рыбинске в Ярославской области, где работает депутатом Валентина Владимировна Терешкова. Вы помните, что ее позывной во время полета в космос был "Чайка"», — пояснил Соколов.

Министр уточнил, что эта «Комета» «почти готова», и добавил, что Рыбинский завод готов производить еще и еще такие суда. По его словам, российские производители готовы продавать их греческим партнерам.

По данным агентства, судоремонтный завод «Вымпел» сотрудничает с греческой компанией «Аргонавтики плоес» по вопросу строительства и передачи морских пассажирских судов «Комета 120М». Ведутся переговоры с потенциальным греческим заказчиком по вопросу о подписании соглашения о взаимопонимании, где отражены основные условия будущего договора на строительство четырех единиц судов этого типа. Стоимость одного изделия превышает 6 миллионов евро.