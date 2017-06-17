Взявший с чилийца 50 тысяч рублей за поездку таксист принес извинения

Водитель такси в Москве, который взял с чилийского журналиста 50 тысяч рублей за проезд от аэропорта Домодедово до гостиницы в центре города, вернул потерпевшему деньги и принес извинения. Об этом в субботу, 17 июня, «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе главного управления МВД по столице.

«Гражданину республики Чили Диего Гаспару Саез Миранде вернули потраченные им за проезд от аэропорта Домодедово до гостиницы 50 тысяч рублей», — заявили в полиции.

Накануне стало известно о задержании таксиста, которым оказался житель Московской области. Он дал показания, в отношении него него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»).

Сотрудник Radio Chili прибыл в Москву в пятницу, 16 июня, чтобы освещать Кубок конфедераций. Изначально он заплатил перевозчику 60 тысяч рублей за то, что он довез его до гостиницы «Краун Плаза», однако водитель вернул ему 10 тысяч, после чего уехал.