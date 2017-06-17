Климкин заявил о возможности для НАТО поучиться у Украины

Глава МИД Украины Павел Климкин высказал уверенность, что НАТО есть чему поучиться у Киева. Об этом он заявил в интервью австрийскому изданию Profil.

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«Я говорю не только о нашем опыте противостояния в гибридной войне русских. Речь идет о тактике, силе и боевой готовности», — отметил Климкин, добавив, что «без этого современное вооружение не поможет». По словам дипломата, «Украина больше не является легкой мишенью».

8 июня президент Украины Петр Порошенко заявил, что поставки российского газа на Украину были частью гибридной войны, а перекрытием вентиля Киев хотели поставить на колени.

Вооруженный конфликт в регионе, вызванный государственным переворотом на Украине, продолжается с апреля 2014 года. Киев и страны Запада постоянно обвиняют Россию в агрессивных намерениях и причастности к конфликту в Донбассе. При этом украинские суды отказываются признавать факт вооруженной агрессии против Украины. Москва со своей стороны отвергает обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств и подчеркивая, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

17 марта пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в администрации российского президента не разрабатывались сценарии интеграции Донбасса в состав Российской Федерации. Он подчеркнул, что рассуждения на эту тему неуместны. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Москва заинтересована в выполнении сторонами минских соглашений, а вопрос самопровозглашенных ДНР и ЛНР является внутриукраинской проблемой.