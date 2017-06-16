В ЛНР рассказали об оставленных бойцами ВСУ позициях

Ополченцы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) без единого выстрела заняли позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии соприкосновения. Об этом в пятницу, 16 июня, заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, передает «ЛуганскИнформЦентр».

«На некоторых участках вблизи линии боевого соприкосновения украинские позиции полностью оставлены бойцами вооруженных сил Украины. В результате этого военнослужащие Народной милиции ЛНР добились успехов и заняли несколько сотен метров новой территории без единого выстрела», — рассказал Марочко.

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По его словам, в подразделениях ВСУ в Донбассе отмечается падение уровня морально-психологического состояния. «Свидетельством того служит повальное пьянство в рядах вооруженных сил Украины, самоустранение командного состава от руководства своими подчиненными, а также массовое дезертирство», — добавил Марочко.

О том, что перестрелки обычно провоцируют подразделения националистов и боевики запрещенной в России организации «Правый сектор», в тот же день рассказал замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин, сообщало Федеральное агентство новостей (ФАН).

Двумя днями ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев не будет прекращать АТО (антитеррористической операцией украинские власти официально называют боевые действия в Донбассе). «Если мы отменим АТО и в то же время не предоставим военным права действовать адекватно в условиях агрессии — оставим Украину беззащитной», — высказал мнение украинский лидер.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после того, как Киев попытался силой подавить выступления в Донецкой и Луганской областях.