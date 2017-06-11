Украинские силовики заявили о гибели четырех военных в Донбассе

Четверо украинских военных погибли за минувшие сутки в Донбассе. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщил пресс-центр штаба АТО (антитеррористической операции — так в Киеве называют военную операцию в Донбассе) на своей странице в Facebook.

«В результате вражеских минометных обстрелов погибли четыре военнослужащих ВС Украины, из них трое — в результате прямого попадания мины. Кроме того, четыре наших воина получили огнестрельные ранения различной степени тяжести, еще трое получили боевые травмы», — указано в публикации.

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13 апреля в зоне боевых действий в Донбассе двое военнослужащих ВСУ погибли из-за неосторожного обращения с оружием.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. Стороны неоднократно объявляли о перемирии, однако полностью остановить боевые действия до сих пор не удалось. По данным ООН, в результате противостояния погибли более 9,5 тысячи человек.