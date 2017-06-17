СМИ анонсировали заплыв Фелпса против акулы

23-кратный олимпийский чемпион американец Майкл Фелпс проведет заплыв против большой белой акулы. Об этом сообщает Vice Sports.

Соревнование состоится 23 июля. Организатором выступил телеканал Discovery. Место проведение заплыва пока не сообщается. При этом издание отмечает, что акула может развить скорость более 40 километров в час, а Фелпс — около десяти.

Материалы по теме 22 подвига Майкла Американский пловец Фелпс побил все современные рекорды и взялся за античные

Фелпс — единственный в истории спорта 23-кратный олимпийский чемпион. Он принимал участие в Олимпиадах 2000, 2004, 2008, 2012 и 2016 годов. Во время Игр в Рио-де-Жанейро американец превзошел достижение античного олимпийца Леонида Родосского 2168-летней давности, завоевав 13-ю золотую медаль в индивидуальных соревнованиях.

На Олимпиаде в Бразилии спортсмен объявил об окончании карьеры.